Тилльман не сыграл в последнем матче ПСВ из-за того, что проспал

Главный тренеробъяснил, почему не включил полузащитника командына матч с(4:0).

«Он проспал, поэтому я оставил его дома. Мне сказали, что он все еще хочет приехать, но я ответил, что это не обязательно. Завтра он снова будет тренироваться», — сказал тренер ПСВ Петер Бос Pro Soccer Wire.

Напомним, что Тилльман перешел в ПСВ из «Баварии» на правах аренды. В нынешнем сезоне полузащитник провел 3 матча за нидерландскую команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

20-го сентября ПСВ крупно уступил «Арсеналу» (0:4) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.