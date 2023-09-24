ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманНагельсман — удачный ход для сборной Германии, но Клопп все еще маячит на горизонте
  • 13:29
    • Хачанов вышел в полуфинал турнира в Чжухае
  • 13:27
    • Мхитарян выйдет в стартовом составе «Интера» на матч Серии А с «Эмполи»
  • 13:03
    • «Пари НН» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
    Все новости спорта

    Тилльман не сыграл в последнем матче ПСВ из-за того, что проспал

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Эредивизия ПСВ Бундеслига Футбол Германии Бавария
    Главный тренер ПСВ Петер Бос объяснил, почему не включил полузащитника команды Малика Тилльмана на матч с «Алмере» (4:0).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Он проспал, поэтому я оставил его дома. Мне сказали, что он все еще хочет приехать, но я ответил, что это не обязательно. Завтра он снова будет тренироваться», — сказал тренер ПСВ Петер Бос Pro Soccer Wire.

    Напомним, что Тилльман перешел в ПСВ из «Баварии» на правах аренды. В нынешнем сезоне полузащитник провел 3 матча за нидерландскую команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

  • Юные смешные голоса. Ламин Ямаль, Варрен Заир-Эмери и еще 22 молодых игрока, которые возьмут штурмом ЛЧ 2023/24
  • 24 молодых игрока, за которыми стоит следить в Лиге чемпионов этого сезона
  • 19/09/2023

    • 20-го сентября ПСВ крупно уступил «Арсеналу» (0:4) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «шпоры» обменяются голами после перерыва
  • «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
  • «Доностьяррас» начнут без экивоков
  • «Реал Сосьедад» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Мерсисайдцы не заметят «Вест Хэм»
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.69
  • Прогноз на матч Арсенал — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры