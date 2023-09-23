«Шинник» на выезде разгромил «Родину»

В матче 11-го тура Первой лиги Россиина выезде обыгралсо счетом 4:1.

На дубль Игоря Андреева, а также голы Василия Алейникова и Данилы Сухомлинова хозяева ответили забитым мячом престижа в исполнении Астемира Гордюшенко.

Футбол. Россия. ФНЛ Родина — Шинник 1:3 Голы: 0:1 Игорь Андреев (26'), 1:1 Астемир Гордюшенко (57'), 1:2 Игорь Андреев (58'), 1:3 Василий Алейников (пенальти) (80') Родина: Алексей Городовой, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Митя Крижан, Заурбек Плиев, Артём Сокол, Мухаммад Султонов, Иван Тимошенко, Максим Турищев, Ната Уэсли, Георгий Юдинцев Шинник: Александр Довбня, Василий Алейников, Игорь Андреев, Михаил Гащенков, Guzj D., Malakhov A., Артём Самсонов, Дмитрий Шадринцев, Игорь Соколов, Эдуард Валиахметов, Вячеслав Зинков Предупреждения: Guzj D. (33'), Заурбек Плиев (44'), Руслан Фищенко (47'), Георгий Юдинцев (77'), Ната Уэсли (77')

«Шинник» вышел на третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 19 очков. «Родина» идет на 12-й позиции, имея в активе 14 очков.

Календарь и таблица ФНЛ

В параллельной игре тольяттинский «Акрон» и нижнекамский «Нефтехимик» сыграли вничью 0:0.

Футбол. Россия. ФНЛ Акрон — Нефтехимик 0:0 Акрон: Сергей Волков, Andjelkovic N., Марат Таймуразович Бокоев, Иван Чудин, Danilin K., Егор Данилкин, Антон Килин, Сергей Макаров, Евгений Песегов, Андрес Понсе, Константин Савичев Нефтехимик: Артём Голубев, Алексей Бердников, Роман Денисов, Султан Джамилов, Давид Кокоев, Артём Котик, Павел Котов, Максим Петров, Максим Шоркин, Sitdikov M., Богдан Зорин Предупреждения: Dimoski B. (85'), Pershin M. (90'), (90+3')

«Акрон» расположился на четвертой строчке с 18 очками. У «Нефтехимика» 15-я позиция с 11 баллами.