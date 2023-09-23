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    Канселу остался недоволен своей игрой в матче с «Сельтой»

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    Защитник «Барселоны» Жоау Канселу заявил, что при плохой игре боссы «сине-гранатовых» отправят его обратно в «Манчестер Сити».

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    Напомним, что в матче 6-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (3:2) «Барселона» проигрывала со счетом 0:2, но смогла вырвать победу.

    «Я проводил очень плохой матч, совершал много ошибок, но в конечном счёте важно сохранять концентрацию и бороться до конца. Мы набрали три очка. Многое нужно улучшить. Даже когда играешь плохо, важно набирать три очка.

    "Сельта" очень плотно играла в защите, и это создало нам проблемы. Но мы были терпеливы и в итоге выиграли. Я был потерянным, допускал много технического брака, это мне несвойственно. Надо прибавлять.

    Если я буду выступать хорошо, клуб захочет меня выкупить. Если нет — отправит обратно в "Манчестер Сити". Надо постепенно двигаться вперёд», — приводит слова Канселу Marca.

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    • Этим летом Канселу перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону» на правах аренды с правом выкупа. В нынешнем сезоне защитник провел 4 матча за «сине-гранатовых» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

    После 6-и туров в Примере «Барселона» занимает 1-е место в турнирной таблице с 16-ю очками в активе.

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