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    Севикян объяснил, почему решил играть за сборную Армении

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    Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, почему принял решение выступать за сборную Армении.

    Эдгар Севикян
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    Эдгар Севикян

    «У меня родители армяне. Они из из ахалкалакского района, это находится на территории Грузии. Там есть армянский диалект, он немного другой. На нем я разговариваю.

    Меня крестили в Армении. В детстве ездил туда на все лето — к бабушке с дедушкой. Посещал Ереван несколько раз. В прошлом году там был, как раз на матче сборной, когда они играли с шотландцами.

    Мне кажется, сердце наталкивало меня [на мысль] о том, что я должен выступать за сборную Армении. Да я и говорил об этом в СМИ, это ни для кого не было секретом», — приводит слова Севикяна пресс-служба РПЛ.

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