Севикян объяснил, почему решил играть за сборную Армении

Нападающийрассказал, почему принял решение выступать за сборную Армении.

«У меня родители армяне. Они из из ахалкалакского района, это находится на территории Грузии. Там есть армянский диалект, он немного другой. На нем я разговариваю.

Меня крестили в Армении. В детстве ездил туда на все лето — к бабушке с дедушкой. Посещал Ереван несколько раз. В прошлом году там был, как раз на матче сборной, когда они играли с шотландцами.

Мне кажется, сердце наталкивало меня [на мысль] о том, что я должен выступать за сборную Армении. Да я и говорил об этом в СМИ, это ни для кого не было секретом», — приводит слова Севикяна пресс-служба РПЛ.