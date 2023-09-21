Талалаев: «МЮ» начинает напоминать ту команду Фергюсона, которая умела забивать

Главный тренер «Химок»прокомментировал победунад(4:3) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Голевое пиршество в Мюнхене. Команда "Манчестер Юнайтед" начинает напоминать ту команду Фергюсона, которая умела забивать.

Откуда столько забитых мячей? "Бавария" стартовала очень мощно. "Манчестер" не ожидал такого напора. Мюнхенцы почувствовали эту кровь, что соперник ошибается.

"Манчестер Юнайтед" неплохо выглядит в Англии… но в Лиге чемпионов совсем другой уровень. Потому четыре и получили. Даже проигрывая, "Манчестер" шел вперед, они боролись. Обе команды играли в атаку.

Можно задать вопрос? В нашем чемпионате команда при счете 3:2 в свою пользу пойдет забивать четвертый? Это психология [»Баварии«]», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

В следующем матче в рамках Лиги чемпионов «МЮ» сыграет на своем поле с «Галатасараем», а «Бавария» встретятся на выезде с «Копенгагеном».