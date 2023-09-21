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    Слуцкий: РФС ни копейки не дал на школу, но 100 тысяч решил забрать

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    Известный тренер Леонид Слуцкий высказал о штрафе за оскорбление журналиста.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тысяч рублей и отстранили от футбола на год условно за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста.

    «Просто Российский футбольный союз ни одной копейки никогда не дал на школу, например. На ее содержание. Но вот, 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз-таки чуть меньше [досталось]. При том, что у меня сейчас нет доходов в футболе, в футбольной среде.

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    • Доход есть, но футбольного именно дохода у меня нет. Я понимаю, например, когда штрафуют действующего тренера, когда у тебя контракт с какой-то командой Премьер-лиги. Все понятно, откуда ты берешь деньги: от футбола.

    Но вот сейчас... Не хочу на эту тему говорить», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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