Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола () опубликовала новую версию рейтинга сборных.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сборная России перед матчем с Катаром (1:1) Фото: rfs.ru

Сборная России опустилась на одну строчку и теперь занимает 39-е место в мировой классификации.

В сентябре россияне провели три матча, но все они не учитывались в рейтинге ФИФА.

Десятку лучших национальных команд мира по-прежнему возглавляет Аргентина. На втором месте находятся французы, а на третьем — бразильцы.

В топ-10, по сравнению с прошлым месяцем, произошло одно изменение. Сборная Португалии обошла Италию, поднявшись на восьмое место.

Рейтинг ФИФА (версия от 21 сентября):

1 (1). Аргентина — 1851,41 очка;

2 (2). Франция — 1840,76;

3 (3). Бразилия — 1837,61;

4 (4). Англия — 1794,34;

5 (5). Бельгия — 1792,64;

6 (6). Хорватия — 1747,83;

7 (7). Нидерланды — 1743,15;

8 (9). Португалия — 1728,58;

9 (8). Италия — 1727,37;

10 (10). Испания — 1710,72…

39 (38). Россия — 1495,53.

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах на неопределенный срок.