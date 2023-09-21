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    Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

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    Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новую версию рейтинга сборных.

    Сборная России перед матчем с Катаром (1:1)
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    Сборная России перед матчем с Катаром (1:1)

    Сборная России опустилась на одну строчку и теперь занимает 39-е место в мировой классификации.

    В сентябре россияне провели три матча, но все они не учитывались в рейтинге ФИФА.

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  • 13/09/2023

    • Десятку лучших национальных команд мира по-прежнему возглавляет Аргентина. На втором месте находятся французы, а на третьем — бразильцы.

    В топ-10, по сравнению с прошлым месяцем, произошло одно изменение. Сборная Португалии обошла Италию, поднявшись на восьмое место.

    Рейтинг ФИФА (версия от 21 сентября):

    1 (1). Аргентина — 1851,41 очка;

    2 (2). Франция — 1840,76;

    3 (3). Бразилия — 1837,61;

    4 (4). Англия — 1794,34;

    5 (5). Бельгия — 1792,64;

    6 (6). Хорватия — 1747,83;

    7 (7). Нидерланды — 1743,15;

    8 (9). Португалия — 1728,58;

    9 (8). Италия — 1727,37;

    10 (10). Испания — 1710,72…

    39 (38). Россия — 1495,53.

    Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

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