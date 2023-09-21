Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на одну строчку и теперь занимает 39-е место в мировой классификации.
В сентябре россияне провели три матча, но все они не учитывались в рейтинге ФИФА.
Десятку лучших национальных команд мира по-прежнему возглавляет Аргентина. На втором месте находятся французы, а на третьем — бразильцы.
В топ-10, по сравнению с прошлым месяцем, произошло одно изменение. Сборная Португалии обошла Италию, поднявшись на восьмое место.
Рейтинг ФИФА (версия от 21 сентября):
1 (1). Аргентина — 1851,41 очка;
2 (2). Франция — 1840,76;
3 (3). Бразилия — 1837,61;
4 (4). Англия — 1794,34;
5 (5). Бельгия — 1792,64;
6 (6). Хорватия — 1747,83;
7 (7). Нидерланды — 1743,15;
8 (9). Португалия — 1728,58;
9 (8). Италия — 1727,37;
10 (10). Испания — 1710,72…
39 (38). Россия — 1495,53.
Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах на неопределенный срок.