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    «Аякс» сыграл с «Марселем» вничью, «Брайтон» неожиданно уступил «АЕКу»

    Обзор первого тура группы B

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    В первом матче группы В голландский «Аякс» и французский «Марсель» выдали ярчайшее противостояние, которое завершилось вничью 3:3.

    «Аякс»
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    «Аякс»

    В составе хозяев отличились Карлос Борхес, Стивен Бергейс, Кеннет Тейлор. За «Марсель» забивали Жонатан Клос, Пьер-Эмерик Обамеянг (дважды).

    Футбол. Лига Европы. Группа B
    Аякс — Марсель 3:3
    Голы: 1:0 Carlos Borges (9'), 2:0 Стивен Бергёйс (20'), 2:1 Жонатан Клосс (23'), 2:2 Пьер-Эмерик Обамеянг (38'), 3:2 Кеннет Тейлор (52'), 3:3 Пьер-Эмерик Обамеянг (79') Аякс: Джей Гортер, Anton Gaaei, Йосип Шутало, Jorrel Hato, Борна Соса, Беньямин Тахирович (Silvano Vos, 46'), Стивен Бергёйс (Бранко ван ден Бомен, 84'), Кеннет Тейлор, Carlos Borges (Gaston Avila, 90'), Брайан Бробби (Чуба Акпом, 84'), Стивен Бергвейн (Jakov Medic, 90') Марсель: Пьер-Эмерик Обамеянг (Хоакин Корреа, 79'), Илиман Ндиайе (Жордан Верету, 65'), Амин Арит (Francois Mughe, 79'), Жоффрей Кондогбиа (Витор Карвалью, 65'), Валентин Ронжье, Аззедин Унаи, Ренан Лоди (Леонардо Балерди, 79'), Самуэль Жиго, Шансель Мбемба, Жонатан Клосс, Пау Лопес Предупреждения: Стивен Бергёйс (22'), Silvano Vos (55'), Silvano Vos (90 + 2')

    Во втором туре «Аякс» отправится в Грецию к АЕК, а «Марсель» будет играть дома с «Брайтоном».

    В параллельной встрече «Брайтон» в дебютном для себя матче Лиги Европы сенсационно уступил на своем поле греческому «АИК» со счетом 2:3. Причем, дважды английский клуб отыгрывался, но все равно потерпел поражение.

    Оба гола за «Брайтон» забил с пенальти бразилец Жоао Педро. За греков отличились Джибриль Сидибе, Мият Гачинович, Эсекьель Понсе.

    Матчи второго тура состоятся 5 октября

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