Сульшер назвал ошибкой возвращение Роналду в «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед»считает, что клуб допустил ошибку, согласившись подписатьлетом 2021 года.

«Нам сложно было отказаться от этого решения. Я чувствовал, что мы должны были его принять, но это оказалось ошибкой.

Когда он подписал контракт, это казалось правильным. То же самое чувствовали и болельщики во время матча с "Ньюкаслом" на "Олд Траффорд" (Роналду оформил дубль, "Манчестер Юнайтед" победил 4:1 — прим.).

Криштиану по-прежнему был одним из лучших нападающих в мире. Но нас как раз ждал решающий период: "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", "Лестер" на выезде.

Затем "Челси" и "Арсенал", плюс матчи Лиги чемпионов. Всё пошло не по нашему сценарию. К тому же, в коллективе всем нужно действовать сообща. Когда у нас что-то не получалось, было видно, что некоторые игроки и их эго выходят на первый план. Мы убедительно обыграли "Тоттенхэм" на выезде со счетом 3:0, но затем проиграли две игры подряд», — приводит слова норвежца The Athletic.

Роналду покинул «МЮ» в ноябре 2022 года после конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Вскоре после этого португалец перешел в саудовский «Аль-Наср».