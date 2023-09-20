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    Сборная России может сыграть с командой Кении

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    Сборная Кении может встретиться с Россией в рамках товарищеского матча. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Мы ведем переговоры с РФС о возможности проведения в октябре товарищеского матча между сборными Кении и России. Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи.

    Как только завершим переговоры и договоримся, сообщим об этом официально», — приводит слова Отиено Sport24.

    Ранее сообщалось, что в октябре сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном.

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    • С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

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