Сборная России может сыграть с командой Кении

Сборнаяможет встретиться св рамках товарищеского матча. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

«Мы ведем переговоры с РФС о возможности проведения в октябре товарищеского матча между сборными Кении и России. Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи.

Как только завершим переговоры и договоримся, сообщим об этом официально», — приводит слова Отиено Sport24.

Ранее сообщалось, что в октябре сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном.

С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.