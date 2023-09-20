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    Стало известно, где может пройти матч сборной России с Камеруном

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Камеруна Товарищеские матчи РФС
    РФС пока не определился с местом проведения товарищеского матча между сборными России и Камеруна.

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    Но, как сообщает «Спорт-Экспресс», в качестве приоритетного варианта РФС рассматривает Санкт-Петербурга.

    Телеграм-канал «Мутко против» утверждает, что на проведение матча Россия — Камерун также претендуют Нижний Новгород и Волгоград.

    Ранее появилась информация, что сборная России сыграет с Камеруном 12 или 16 октября.

    Проведение игры в «Лужниках» невозможно из-за того, что там в середине октября будут менять газон.

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    • С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

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