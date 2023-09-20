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    Нобоа рассказал, почему отыграл один тайм в матче с ЦСКА

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    Футболист «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о матче против ЦСКА (1:1, 2:4 по пенальти) в Кубке России.

    Кристиан Нобоа
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    Кристиан Нобоа

    «В первом тайме играли очень хорошо. Для нас сейчас важен каждый матч.

    Что будет дальше? Посмотрим. Серия пенальти? Это удача. Мы решили с тренером, что я и Артур Юсупов будем играть только один тайм, потому что в субботу нас ждет матч с "Крыльями". У нас сложная ситуация в чемпионате, нам нужно набирать очки», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

    ЦСКА набрал 7 очков и поднялся на первое место в группе А Кубка России. «Сочи» находится на третьей строчке с 5 баллами.

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