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    «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между «Манчестер Сити» и «Црвеной Звездой»

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    Эрлинг Холанн
    Действующий обладатель трофея «Манчестер Сити» начинает защиту титула домашним матчем против сербской «Црвены Звезды». За ходом встречи 1-го тура группы G приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    В прошлом сезоне «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу Чемпионов. На пути к финальному матчу за трофей «горожане» выбили из плей-офф таких грандов европейского футбола, как «Бавария» и мадридский «Реал», а в решающей встрече за трофей с минимальным счетом переиграли «Интер» (1:0).

    Новый сезон АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы начали ударно. «Манчестер Сити» выиграл все 5 матчей на старте чемпионата и возглавляют турнирную таблицу первенства.

    В крайнем туре АПЛ «горожане» играли на выезде против «Вест Хэма» (3:1). Действующие чемпионы страны одержали волевую победу, уступая после первого тайма со счетом 0:1. Во второй половине встречи голы Доку, Силвы и Холанна принесли «Манчестер Сити» очередные три очка.

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    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» пробилась в групповой этап Лиги Чемпионов впервые с сезона 2019/2020. В том розыгрыше турнира сербская команда заняла последнее место в квартете с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Олимпиакосом».

    «Црвена Звезда» является действующим чемпионом Сербии. В 37-ми матчах прошлого сезона клуб из Белграда набрал 97 очков и опередил ближайшего конкурента «Бачка Топола» на 22 балла.

    В новой кампании «красно-белые» заработали 15 очков в 7-ми матчах и на данный момент занимают третье место в таблице. Крайний тур сложился для «Црвены Звезды» неудачно. Коллектив израильского специалиста Барака Бахара уступил на выезде клубу «Чукарички» (1:2).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» с коэффициентом 2.30.

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