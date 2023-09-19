«Манчестер Сити»
«Горожане» начинают защиту титула. В прошлом сезоне манчестерский коллектив прошелся по всем своим соперникам и уверенно забрал титул. Сначала «голубые» прошли «РБ Лейпциг» (1:1, 7:0), затем «Баварию» (3:0, 1:1), потом «Реал» (1:1, 4:0), а в финале оказались сильнее «Интера» (1:0), впервые в истории выиграв главный турнир Европы.
Также в прошлом сезоне команда з Манчестера уверенно выиграла чемпионат страны. «Манчестер Сити» набрал 89 очков в 38 матчах и на пять пунктов обошел «Арсенал». Требл подопечные Хосепа Гвардиолы оформили благодаря победе в Кубке Англии, одолев в финале «Манчестер Юнайтед» (2:1).
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Црвена Звезда
В новом сезоне манчестерцы также стартовали ударно. Они уже успели победить в Суперкубке УЕФА, переиграв «Севилью» (1:1, 5:4 по пенальти), но уступили «Арсеналу» в Суперкубке Англии (1:1, 1:4 по пенальти).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В английской Премьер-лиге дела обстоят еще лучше. У команды в настоящий момент пять побед в пяти матчах. Повержены были «Бернли» (3:0), «Ньюкасл» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:1),«Фулхэм» (5:1) и «Вест Хэм» (3:1). У «Сити» 15 очков и первое место в турнирной таблице.
«Црвена Звезда»
Сербская команда провела уже семь матчей в местном чемпионате. В настоящий момент «красно-белые» расположились на второй позиции в турнирной таблице. В их активе 15 очков и четыре пункта отставания от лидирующего клуба «Бачка-Топола».
В прошлом сезоне команда из Белграда уверенно выиграла местное первенство. Белградцы смогли набрать 97 очков в 37 играх и на целых 18 баллов опередили ту же «Бачка-Тополу» и «Партизан». Также белградская команда выиграла Кубок Сербии, в финале одолев «Чукарички» (2:1).
В последней игре «Црвена Звезда» уступила как раз клубу «Чукарички» (1:2), до этого также была победа над «Нови Пазар» (2:1) и поражение от «Вождоваца» (2:3). А первые четыре поединка нового сезона подопечные Барака Бахара выиграли.
У команды из Сербии лазарет практически пуст. Под вопросом только выход на поле итальянца Филиппо Фалько. Несмотря на это, белградцев будет крайне сложно дать бой «Манчестер Сити».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают поставить за 1.06.
На викторию «Црвены Звезды» дают 43.00, ничья оценена в 22.00.
Сделаем ставку на, что обе команды смогут забить в этой игре.
Также поставим на то, что «Црвена Звезда» крупно не проиграет.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» за 5.10.