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    Голевой обмен в первом тайме?

    «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда». Дерзкая ставка за 5.10 на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года

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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 19 Сентября 2023 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Црвена Звезда Црвена Звезда
  • Белград
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    «Манчестер Сити»

    Команда Хосепа Гвардиолы стартует в Лиге чемпионов в ранге ее действующего победителя. Англичане потенциально способны повторить успех.

    Привычно эффективна и атака «Манчестер Сити». В 5 матчах АПЛ игроки команды настреляли уже 14 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Црвена Звезда

    1X2Новым игрокам
  • 1.0714.0035.00Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда Гвардиолы снова победила. «Манчестер Сити» уверенно переиграл «Вест Хэм» (3:1).

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    И снова отметим Эрлинга Холанна. Норвежец в 5 матчах АПЛ наколотил уже 7 мячей в ворота соперников.

    «Манчестер Сити» наверняка будет активно атаковать. Англичане на две головы сильнее сербов, которые к тому же находятся не в лучшем состоянии.

    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» сейчас занимает лишь 2 место в таблице. Белградцы отстают от «Бочки-Тополы» на 4 очка.

    В 7 матчах чемпионата игроки команды забили 21 мяч. Правда, белградцы потерпели уже два поражения.

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  • Вчера

    • В своем последнем поединке команда снова разочаровала. «Црвена Звезда» уступила «Чукаричкам» со счетом 1:2.

    В кадровом плане у сербов относительный штиль. Команда в оптимальном составе готовится дать бой англичанам.

    Гости явно будут действовать вторым номером. Правда, проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.06.

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    На викторию «Црвены Звезды» дают — 43.00, ничья оценена — в 22.00.

    Сербы довольно неплохо атакуют, и вполне способны найти свой шанс у ворот «Манчестер Сити».

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.10. Еще вариант для ставки — Победа «Црвены Звезды» или ничья за 12.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка (5.10), статистика, коэффициенты матча 19.09.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен в первом тайме?
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