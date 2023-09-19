«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы стартует в Лиге чемпионов в ранге ее действующего победителя. Англичане потенциально способны повторить успех.

Привычно эффективна и атака «Манчестер Сити». В 5 матчах АПЛ игроки команды настреляли уже 14 мячей в ворота соперников.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Црвена Звезда 1X2Новым игрокам 1.0714.0035.00Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда Гвардиолы снова победила. «Манчестер Сити» уверенно переиграл «Вест Хэм» (3:1).

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И снова отметим Эрлинга Холанна. Норвежец в 5 матчах АПЛ наколотил уже 7 мячей в ворота соперников.

«Манчестер Сити» наверняка будет активно атаковать. Англичане на две головы сильнее сербов, которые к тому же находятся не в лучшем состоянии.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» сейчас занимает лишь 2 место в таблице. Белградцы отстают от «Бочки-Тополы» на 4 очка.

В 7 матчах чемпионата игроки команды забили 21 мяч. Правда, белградцы потерпели уже два поражения.

В своем последнем поединке команда снова разочаровала. «Црвена Звезда» уступила «Чукаричкам» со счетом 1:2.

В кадровом плане у сербов относительный штиль. Команда в оптимальном составе готовится дать бой англичанам.

Гости явно будут действовать вторым номером. Правда, проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.06.

На викторию «Црвены Звезды» дают — 43.00, ничья оценена — в 22.00.

Сербы довольно неплохо атакуют, и вполне способны найти свой шанс у ворот «Манчестер Сити» .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.10. Еще вариант для ставки — Победа «Црвены Звезды» или ничья за 12.50. Для остальных — более умеренный прогноз.