Ла Лига. «Реал» сохранил преимущество в два очка

«Реал» одержал пятую победу подряд в сезоне, «Барселона» пытается угнаться за лидером. «Севилья» одержала первую победу в сезоне и покинула зону вылета.

Изменения в турнирной таблице

5-й тур испанской Примеры отрицательно сказался на «Атлетико». «Матрасники» опустились с 4-го на 7-е место в турнирной таблице. Мадрицы пропустили вперед себя «Атлетик» (4 место), «Валенсию» (5 место) и «Райо Вальекано» (6 место).

Потерял три строчки «Реал Сосьедад», который опустился с 8-го на 11 место. С 9-й позиции на 14-ю рухнул «Алавес». Также на две ступеньки вниз скатилась «Осасуна», заняв 12 строчку.

По итогам 5-го игрового дня вверх по турнирной таблице поднялись «Хетафе» (9 место), «Вильярреал» (13 место).

Календарь и таблица испанской Примеры

А вот «Севилья» покинула зону вылета после того как одержала первую победу в сезоне. Теперь команда занимает 17 место в Ла Лиге.

Гонка лидеров

Лидер чемпионата Испании — «Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице. В 5 матчах королевский клуб одержал 5 побед. Так «галактикос» обыграл «Атлетик» из Бильбао (2:0), «Альмерию» (3:1), «Сельту» (1:0) и «Хетафе» (2:1).

Пятую победу мадридцы одержали в противостоянии с командой «Реал Сосьедад» (2:1). Стоит отметить, что «сливочные» добились волевой виктории. В составе победителей голами отметились Федерико Вальверде и Хоселу.

После этой победы «Реал» набрал 15 очков из 15 возможных. На два балла меньше у действующего чемпиона — «Барселоны». «Сине-гранатовые» оступились лишь в стартовом туре против «Хетафе» (0:0). В остальных четырёх поединках каталонцы добились побед.

Роберт Левандовский globallookpress.com

В рамках минувшего игрового дня «Барселона» буквально уничтожила «Бетис» (5:0). Свои имена на табло вписали Жуан Феликс, Роберт Левандовский, Ферран Торрес, Рафинья и Жуан Канселу.

Конкуренцию «Реалу» и «Барселоне» пытается составить «Жирона», которая набрала 13 очков. В 5-м туре чемпионата команда в гостях обыграла «Гранаду» (4:2).

Первое поражение

«Атлетико» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в гостях «Валенсии» (0:3). Так мадридский клуб потерял место в топ-4 чемпионата.

По итогам 5 туров «Атлетико» опустился на 7 место — в активе команды 7 очков. В этом сезоне «матрасники» провели 4 матча: были победы над «Райо Вальекано» (7:0) и «Гранады» (3:1). А еще «Атлетико» разошелся миром с «Бетисом» (0:0).

Первая победа

«Севилья» выиграла первый матч в чемпионате Испании. С минимальным счётом была обыграна команда «Лас-Пальмас» (1:0). Единственный и победный гол в составе «Севильи» забил Доди Лукебакио.

До этого андалусийцы потерпели фиаско в матчах с «Жироной» (1:2), «Алавесом» (3:4) и «Валенсией» (1:2).

Тур № 6

Матчи 6-го тура чемпионата Испании пройдут с 22-го по 24-е сентября.

В субботу, 23 сентября «Барселона» на своем поле примет «Сельту». В этот же день «Жирона» попытается обыграть «Мальорку», чтобы сохранить место в первой тройке Ла Лиги.

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Главная битва тура состоится в воскресенье, 24 сентября: в мадридском дерби сойдутся «Атлетико» и «Реал».