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    «Заслуженное поражение». Игнашевич — о матче «Балтики» с «Крыльями Советов»

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    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении своей команды в матче группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2).

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    «Многое не получилось. За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками. Заслуженное поражение. Мы провели плановые замены.

    У нас в субботу игра, поэтому делали перестановки не исходя из того, что происходит на поле, а из подготовки к субботе», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

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    • Несмотря на поражение от «Крыльев Советов», «Балтика» занимает 1-е место в своей группе Кубка России с 9-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Игнашевича встретятся с «Ахматом» 23-го сентября в рамках Премьер-лиги.

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