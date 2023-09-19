«Заслуженное поражение». Игнашевич — о матче «Балтики» с «Крыльями Советов»

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче группового этапа Кубка России с(1:2).

«Многое не получилось. За такие матчи нужно извиняться перед болельщиками. Заслуженное поражение. Мы провели плановые замены.

У нас в субботу игра, поэтому делали перестановки не исходя из того, что происходит на поле, а из подготовки к субботе», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Несмотря на поражение от «Крыльев Советов», «Балтика» занимает 1-е место в своей группе Кубка России с 9-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Игнашевича встретятся с «Ахматом» 23-го сентября в рамках Премьер-лиги.