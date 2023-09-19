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    «Крылья Советов» в гостях с минимальным счетом обыграли «Балтику»

    «Балтика» — «Крылья Советов»: счет матча 1:2 (0:1), обзор голов

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    Самарские «Крылья Советов» в матче 4-го тура группового этапа Кубка России оказались сильнее калининградской «Балтики» со счетом 2:1.

    Виталий Осинькин
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    Виталий Осинькин

    На 38-й минуте гол забил форвард гостей Владимир Писарский. Для него он стал первым в этом сезоне.

    В начале второго тайма преимущество «Крыльев Советов» удвоил полузащитник Амир Рахманович.

    «Балтика» смогла ответить лишь голом престижа на 90-й минуте с пенальти в исполнении Артура Галояна.

    Футбол. Россия. Кубок
    Балтика — Крылья Советов 1:2
    Голы: 0:1 Владимир Писарский (38'), 0:2 Амар Рахманович (55'), 1:2 Артур Галоян (пенальти) (90') Балтика: Максим Бориско, Soto G., Иван Остойич, Александр Пуцко, Кирилл Маляров, Bistrovic K., Жоау Ламейра, Тигран Аванесян, Ян Казаев, Анхело Энрикес, Тамерлан Мусаев Крылья Советов: Евгений Фролов, Гленн Бейл, Матео Барач, Александр Солдатенков, Георгий Зотов, Николай Рассказов, Максим Витюгов, Фернандо Костанца, Амар Рахманович, Владимир Писарский, Егор Ушаков Предупреждения: Александр Солдатенков (3'), Николай Рассказов (40'), Гленн Бейл (45+1'), Никита Салтыков (75')

    После четырех матчей у «Крыльев Советов» теперь стало 3 очка, у «Балтики» осталось 9 баллов.

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