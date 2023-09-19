«Балтика» — «Крылья Советов»: стартовые составы

объявили стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Кубка России.

«Балтика»: Бориско, Маляров, Пуцко, Остоич, Сото, Казаев, Бистрович, Аванесян, Ламейра, Энрикес, Мусаев.

«Крылья Советов»: Фролов, Зотов, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Витюгов, Рассказов, Ушаков, Рахманович, Писарский.

Встреча начнется в 17:15 (мск) в Калининграде. После трех матчей в группе С лидирует «Балтика» с 9 очками. «Крылья Советов» замыкают квартет с «баранкой», у них три поражения.

Прогноз на эту встречу от наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом игры можно здесь.