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    «Балтика» — «Крылья Советов»: стартовые составы

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    Сергей Игнашевич и Владимир Осинькин объявили стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Кубка России.

    В атаке форвард «Балтики» Анхело Энрикес
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    В атаке форвард «Балтики» Анхело Энрикес

    «Балтика»: Бориско, Маляров, Пуцко, Остоич, Сото, Казаев, Бистрович, Аванесян, Ламейра, Энрикес, Мусаев.

    «Крылья Советов»: Фролов, Зотов, Солдатенков, Барач, Бейл, Костанца, Витюгов, Рассказов, Ушаков, Рахманович, Писарский.

    Встреча начнется в 17:15 (мск) в Калининграде. После трех матчей в группе С лидирует «Балтика» с 9 очками. «Крылья Советов» замыкают квартет с «баранкой», у них три поражения.

  • «Ростов» не смог удержать преимущество в матче с «Балтикой»
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    • Прогноз на эту встречу от наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом игры можно здесь.

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