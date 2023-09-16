«Балтика» — «Ростов»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью с(2:2) в матче 8-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол забили гости уже на 16-й минуте встречи. Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин отличился точным ударом.

В концовке 1-го тайма, на 43-й минуте «Ростову» удалось удвоить свое преимущество благодаря голу нападающего Егора Голенкова.

На 87-й минуте встречи «Балтика» сократила отставание до минимума. Нападающий команды Анхело Энрикес забил гол.

Уже на 90+1-й минуте калининградской команде все-таки удалось сравнять счет благодаря голу новичка «Балтики» Кристияна Бистровича.

Футбол. Россия. Премьер-лига Балтика — Ростов 2:2 Голы: 0:1 Даниил Павлович Уткин (16'), 0:2 Егор Голенков (43'), 1:2 Анхело Энрикес (87'), 2:2 Bistrovic K. (90+1') Балтика: Евгений Латышонок, Александр Жиров, Gassama N., Никола Радмановац, Кирилл Маляров, Сергей Пряхин, Максим Кузьмин, Александр Осипов, Роберто Фернандес, Артур Галоян, Гедеон Гузина Ростов: Сергей Песьяков, Евгений Чернов, Денис Терентьев, Виктор Мелёхин, Илья Вахания, Алексей Миронов, Данил Глебов, Даниил Павлович Уткин, Мохаммад Мохеби, Егор Голенков, Хорен Робертович Байрамян Предупреждения: Хорен Робертович Байрамян (61'), Гедеон Гузина (62')

После этого матча «Балтика» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе. «Ростов» — на 11-й позиции (8 баллов).