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    Сутормин: Старт сезона вышел немного неудачным, но «Зенит» всегда в чемпионской гонке

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о результатах петербургской команды в начале сезона.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «Мы всегда были в чемпионской гонке. Понятно, что старт вышел немного неудачным, но сейчас нужно находить силы и выходить на то место, на котором мы обязаны быть. Мы стараемся сделать это как можно скорее», — сказал Сутормин «Матч ТВ».

    Накануне «Зенит» одержал выездную победу над «Рубином» (3:0) в восьмом туре РПЛ и поднялся на второе место в таблице, набрав 17 очков.

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    Следующий матч в чемпионате России сине-бело-голубые проведут 24 сентября с «Локомотивом» дома.

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