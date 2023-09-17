Галактионов признал, что «Оренбург» играл лучше «Локомотива»

Главный тренерпрокомментировал поединок против(0:2).

«Мы слишком упростили игру. Слишком много вертикальных передач, которые не доходили до адресата.

Нам показалось, что очень много брака. Пытались освежить игру заменами, но это не получилось.

Какие‑то корректировки пытались внести, но… Проигрывают не отдельные игроки, а команда и в первую очередь тренер.

Сейчас надо по горячим следам все проанализировать. А соперника поздравить с победой: они играли лучше», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Оренбург» набрал 8 очков и поднялся на 12-е место в таблице РПЛ. «Локомотив» (12) идет на 8-й позиции.