Клопп: После первого тайма я подумал, что мы уже не можем играть хуже

Главный тренерпрокомментировал победу над(3:1).

«Мы должны играть лучше, чем в первом тайме. Во второй половине игра стала лучше. В первой у нас было множество проблем.

Выбор стартового состава получился не совсем идеальным. После первого тайма я подумал, что мы уже не можем играть хуже. Поэтому во втором тайме изменили почти всё как тактически, так и физически.

Во втором тайме мы целиком и полностью контролировали ход матча. Мы заслужили итоговую победу. Я доволен составом, который у нас есть на данный момент. Мы не сдавались до самого конца, и это самое главное. Если побеждаешь в не очень удачных матчах, то можешь провести хороший сезон», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» набрал 13 очков и возглавил таблицу АПЛ. «Вулверхэмптон» (3) идет на 15-м месте.