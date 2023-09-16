Гвардиола: Фантастически провели весь матч, даже уступая к перерыву

Главный тренерподвел итоги матча с

«Весь матч мы отыграли фантастически. Даже уступая к перерыву невероятной команде, которая очень хороша на стандартах. Мы действовали эффективно, были терпеливы во втором тайме. Это была отличная победа после международного перерыва. Команда проявила хороший настрой, чтобы выстоять.

Доку? Я бы сказал, что в первой игре он был застенчив, а сегодня — нет, это была невероятная игра. Он хорошо справлялся на фланге, владел мячом, выходил один на один и не только — у него есть способность угадывать, когда нужно отдать пас другому игроку. Я очень доволен, это была очень хорошая игра Жереми», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 6-й строчке (10 баллов).