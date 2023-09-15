Сулейманов назвал причины возвращения в «Локомотив»

Нападающийпрокомментировал свой переход изна правах аренды.

«Мы с близкими заранее решили — если будет предложение от "Локомотива", здесь даже думать не надо.

Здесь все складывается — клуб, в котором я вырос, и тренер, который вывел меня на новый уровень — в молодежной сборной и Нижнем Новгороде. Так что все складывается», — сказал Сулеймайнов в интервью пресс-службе «Локомотива».

Напомним, что форвард будет выступать за «железнодорожников» до конца нынешнего сезона, но «Локомотив» имеет право выкупить футболиста.

В нынешнем сезоне Сулейманов провел 7 матчей за «Пари НН» в РПЛ и забил один гол.