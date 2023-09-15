ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деонтей Уайлдер5 лучших нокаутеров в боксе в 21 веке
  • 18:01
    • «Динамо» — «Пари НН»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Сулейманов назвал причины возвращения в «Локомотив»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Нижний Новгород Трансферы
    Нападающий Тимур Сулейманов прокомментировал свой переход из «Пари НН» в «Локомотив» на правах аренды.

    Тимур Сулейманов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тимур Сулейманов

    «Мы с близкими заранее решили — если будет предложение от "Локомотива", здесь даже думать не надо.

    Здесь все складывается — клуб, в котором я вырос, и тренер, который вывел меня на новый уровень — в молодежной сборной и Нижнем Новгороде. Так что все складывается», — сказал Сулеймайнов в интервью пресс-службе «Локомотива».

  • Трансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
  • «Галатасарай» усиливается, де Хеа в поиске команды, Погба и Жоржиньо могут сменить место работы
  • 04/09/2023

    • Напомним, что форвард будет выступать за «железнодорожников» до конца нынешнего сезона, но «Локомотив» имеет право выкупить футболиста.

    В нынешнем сезоне Сулейманов провел 7 матчей за «Пари НН» в РПЛ и забил один гол.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» продолжит побеждать?
  • «Динамо» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • С нынешним СКА «Динамо» может побороться за два очка
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Бавария» и «Байер» выявить сильнейшего?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 4.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  4.90
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Балтика — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры