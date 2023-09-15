Семак: То, что может Месси, Роналду — не сможет

Главный тренер «Зенита»поделился мнением о нападающем «Интер Майами»и форварде «Аль-Насра»

«Месси или Роналду? Для меня, конечно, Месси. Роналду — бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси — это невероятный космический интеллект.

То, что может Месси, Криштиану, наверное, не сможет. Но это все равно разные созвездия» — приводит слова Семака «СБГ Мысли Вслух».

Напомним, ранее Семак рассказал, почему «Зенит» не заинтересован в приобретении топ-игроков из РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче команда Семака сыграет на выезде с «Рубином».