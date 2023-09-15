Обляков: Будет тяжело перейти в топ-клуб Европы сразу, нужно постепенно двигаться вверх

Полузащитникрассказал о возможном продолжении карьеру в европейском чемпионате.

«Будут какие‑то предложения — будем разговаривать. Пообщался с Сашей Головиным, что и как. Он говорит, что стоит поехать, попробовать себя, но пока такая ситуация, тяжело, конечно. Но ничего страшного, будем работать.

О чём спрашивал? Немного спрашивал, какие скорости в их чемпионате, когда они играют с "ПСЖ", "Марселем", "Лионом". Он сказал, что всё чуть‑чуть быстрее, в том числе думают на поле. В это надо попасть, чтобы на себе проверить, как это работает.

Страшно ли окунуться в другой быт? Головин рассказал, что первые месяц‑два какие‑то могут быть проблемы. Но везде и всегда человек привыкает там, где он находится.

Есть ли желание попробовать, даже если это будет не топ‑клуб? Да, возможно. Но в топ‑клуб тяжело всё равно будет перейти сразу. Нужна планка, откуда начинать. И постепенно двигаться вверх», — приводит слова Облякова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне полузащитник провел 28 матчей, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи. В сезоне 2023/2024 Обляков сыграл в 4-х матчах Премьер-лиги и сделал одну результативную передачу.