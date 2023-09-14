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    Черчесов: Дальнейшие результаты показали, что «Ференцварош» на хорошем ходу

    Футбол Ференцварош Футбол России
    Станислав Черчесов прокомментировал свое увольнение из венгерского «Ференцвароша».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Клуб из Будапешта прекратил сотрудничество с Черчесовым после сенсационного поражения от фарерского «Клаксвика» в квалификации Лиги чемпионов.

    «Так же, как и два месяца назад: случился такой нелепый матч, которого я никак не ожидал. Предпосылок к такому поражению не имелось, а дальнейшие результаты "Ференцвароша" показали, что команда на хорошем ходу: случись наоборот, Чабе было бы сложно выиграть столько встреч с такой результативностью.

    Кстати, главным героем этой серии стал тот самый форвард Варга, на покупке которого наш штаб настаивал летом. Только при нас он не успел разогнаться, а тут его прорвало.

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    • И еще добавлю, что "Айнтрахт" на днях объявил, что покупает Кристиана Листеша. Когда мы с помощниками пришли в "Ференцварош", этому 16-летнему парню и не снилась основная команда. А теперь это восходящая звезда венгерского футбола и без пяти минут игрок бундеслиги, куда он переедет согласно договоренности между клубами летом 2024 года. Любопытно еще, что его отец тоже выступал в Германии», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

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