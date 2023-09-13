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    Радимов: Сборная России будет на уровне Андорры, если мы не пересмотрим радикально весь наш футбол

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Андорры
    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал сборную России после товарищеского матча с Катаром (1:1).

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «С учетом соперников результаты, мягко говоря, печальные. И к тренеру тут вопросов меньше всего.

    Ребята, не обижайтесь, но с таким уровнем мастерства, который вы продемонстрировали, можно констатировать только наше чудовищное отставание. Если мы не пересмотрим радикально весь наш футбол, мы так и будем вариться в собственном соку.

    Во многих компонентах мы просто обманываем себя! Да, за нашей РПЛ интересно следить, но не открою Америки, если скажу, что уровень мастерства очень низкий.

    Против таких соперников даже с учетом невысокой мотивации должно быть ощутимо мастерство, его должно быть видно, но этого ведь нет. А есть только подача Хлусевича с места без сопротивления куда-то в Персидский залив. Ну так нельзя! А ведь он еще и капитан сборной…

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    • Если мы не пересмотрим происходящее в нашем футболе и не поменяем целый ряд аспектов, таких как психология, интенсивность, техническое мастерство, принятие решений у игроков, то боюсь, что к моменту полноценного возвращения на международную арену мы будем на уровне Андорры! А чем закончился матч Андорра — Беларусь несколько дней назад мы знаем — 0:0 с одним ударом в створ», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

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