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    Осинькин рассказал, чего сборной России не хватало в матче с Катаром

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Катара
    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче с Катаром (1:1).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Товарищеский матч, конечно, команде не хватает сыгранности и какой-то конкретики для того, чтобы объединиться.

    Когда сборная играет часто, то игроки лучше понимают задачи, которые им ставит тренер.

    Для сборной России любой матч очень важен. За такие матчи каждый футболист должен цепляться и стараться попасть в сборную. И в такой ситуации — тоже», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

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