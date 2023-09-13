Осинькин рассказал, чего сборной России не хватало в матче с Катаром

Главный тренер «Крыльев Советов»поделился мнением об игре сборнойв товарищеском матче с(1:1).

«Товарищеский матч, конечно, команде не хватает сыгранности и какой-то конкретики для того, чтобы объединиться.

Когда сборная играет часто, то игроки лучше понимают задачи, которые им ставит тренер.

Для сборной России любой матч очень важен. За такие матчи каждый футболист должен цепляться и стараться попасть в сборную. И в такой ситуации — тоже», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Сбор национальной команды прошел с 4 по 12 сентября. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).