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    Сборная Бразилии минимально выиграла у Перу в отборе ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Перу Сборная Колумбии Сборная Чили
    Сборная Бразилии на выезде выиграла у Перу (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

    Сборная Бразилии
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    Сборная Бразилии

    Автором победного гола на 90-й минуте стал Маркиньос, замкнувший подачу с углового от Неймара.

    Бразильцы набрали 6 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. Перуанцы опустились на 7-ю строчку (1 очко).

    В другой игре сошлись сборные Чили и Колумбии. Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

    На 77-й минуте встречи чилийский защитник Гильермо Марипан открыл счет. Однако взятие ворот было отменено ВАР из-за офсайда.

    Колумбия с 4 очками занимает 2-е место в группе, Чили (1) идет 8-й.

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