Сборная Бразилии минимально выиграла у Перу в отборе ЧМ-2026

Сборнаяна выезде выиграла у(1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Автором победного гола на 90-й минуте стал Маркиньос, замкнувший подачу с углового от Неймара.

Бразильцы набрали 6 очков и поднялись на первое место в турнирной таблице. Перуанцы опустились на 7-ю строчку (1 очко).

В другой игре сошлись сборные Чили и Колумбии. Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

На 77-й минуте встречи чилийский защитник Гильермо Марипан открыл счет. Однако взятие ворот было отменено ВАР из-за офсайда.

Колумбия с 4 очками занимает 2-е место в группе, Чили (1) идет 8-й.