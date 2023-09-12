Скопинцев: Игру за сборную ни с чем не сравнить

Защитник сборной Россииподелился эмоциями после ничьей в товарищеском матче с Катаром (1:1).

«Игру за сборную ни с чем не сравнить! Это что-то новое для меня. Это то, ради чего хочется играть в футбол и прогрессировать. Очень рад оказаться здесь и сыграть свой первый матч в этой футболке! Надеюсь, что они ещё будут в будущем. Буду для этого усердно работать.

Были моменты, которые не очень понравились со своей стороны. Но были и моменты, которые понравились. В целом, стабильно и нормально. Мог лучше, мог хуже.

Все ребята доброжелательные и хорошие. Мы все друг друга знаем. У всех есть общие темы. Чувствую себя комфортно. Все бьёмся друг за друга. Победы у нас впереди.

Я стараюсь никогда не впадать в эйфорию. И никогда не унывать, даже при каких-то неудачах. Всё течёт, быстро меняется. Нужно иметь психологическую стабильность. Воспринимаю все очень спокойно. Продолжаю усердно дальше работать», — приводит слова Скопинцева «Чемпионат».

Для России это третий товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Ранее команда дважды сыграла с олимпийской командой Египта (1:1 и 1:2).