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    «Торпедо» вырвало победу у «Акрона»

    «Торпедо» — «Акрон»: счет матча 1:0 (0:0), обзор голов

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    Московское «Торпедо» выиграло у «Акрона» со счетом 1:0, забив на 90-й минуте. Автором единственного гола стал защитник Роман Юзепчук.

    Пеп Клотет
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    Пеп Клотет

    На протяжении всего матча шла равная и тягучая игра. Команды имели не так много голевых моментов и понятно было, что все решит один забитый мяч.

    Тренер «Торпедо» Клотет после перерыва выпустил звездных резервистов Полоза, Стефановича, новичка Громыко, но даже они не помогли. Героем же матча стал белорусский защитник Роман Юзепчук, для которого это первый гол в сезоне.

    Он на 90-й минуте точным ударом принес победу «Торпедо» и придал уверенности после нескольких неудачных матчей.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — Акрон 1:0
    Гол: 1:0 Роман Юзепчук (90') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Марио Чурич, Иван Енин, Георгий Гонгадзе, Никита Калугин, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Йорди Рейна, Роман Юзепчук, Юрий Журавлёв Акрон: Сергей Волков, Andjelkovic N., Иван Чудин, Егор Данилкин, Абу-Саид Эльдарушев, Galkin V., Давид Хубаев, Антон Килин, Вадим Конюхов, Сергей Макаров, Константин Савичев Предупреждения: Иван Енин (77'), Марат Таймуразович Бокоев (90+1')

    После 9-ти туров обе команды набрали по 14 очков. «Торпедо» идет на 6 месте в таблице Первой лиги, а «Акрон» строчкой ниже, уступая по разнице мячей.

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