Стал известен состав сборной России на матч против олимпийской сборной Египта

Сборная России Фото: globallookpress.com
Главный тренер Валерий Карпин назвал футболистов, которые выйдут с первых минут.
Состав сб. России: Тороп, Вахания, Денисов, Ермаков, Кравцов, Литвинов, Мелёхин, Михайлов, Оганесян, Пиняев, Шитов.
Запасные: Агкацев, Александров, Васильев, Гладышев, Лангович, Мусаев, Салтыков, Коваленко, Кузнецов, Прохин.
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Последний матч сборная России провела 7 сентября против Египта и завершила его вничью со счетом 1:1. На 7-й минуте форвард хозяев Мажар вывел свою команду вперед, а на 46-й минуте дебютант российской сборной Степан Оганесян, выступающий за «Оренбург», сравнял счет.