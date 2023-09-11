Стал известен состав сборной России на матч против олимпийской сборной Египта

Игра между олимпийской сборнойи сборнойсостоится в Суэце и начнется в 19:00 (мск).

Главный тренер Валерий Карпин назвал футболистов, которые выйдут с первых минут.

Состав сб. России: Тороп, Вахания, Денисов, Ермаков, Кравцов, Литвинов, Мелёхин, Михайлов, Оганесян, Пиняев, Шитов.

Запасные: Агкацев, Александров, Васильев, Гладышев, Лангович, Мусаев, Салтыков, Коваленко, Кузнецов, Прохин.

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Последний матч сборная России провела 7 сентября против Египта и завершила его вничью со счетом 1:1. На 7-й минуте форвард хозяев Мажар вывел свою команду вперед, а на 46-й минуте дебютант российской сборной Степан Оганесян, выступающий за «Оренбург», сравнял счет.