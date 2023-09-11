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    Кравцов: Хотел бы извиниться перед болельщиками — мы обязательно сделаем выводы и будем сильнее

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    Полузащитник сборной России Кирилл Кравцов прокомментировал поражение от Египта U23 (1:2).

    Кирилл Кравцов
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    Кирилл Кравцов

    «Немного волновался, когда выводил команду на поле в качестве капитана, но потом понял, что это обычный матч, и справился со своими эмоциями. Мы начали хорошо, контролировали матч, забили гол, могли забивать ещё. В начале второго тайма тоже был момент, после которого игра могла бы сложиться по-другому. В итоге свои моменты мы не забили, и получилось то, что получилось.

    Соперник непростой, ребята играли в хороший футбол, а наша ошибка в том, что мы это им позволили. Хотел бы извиниться перед болельщиками — мы обязательно сделаем выводы и будем сильнее», — приводит слова Кравцова официальный сайт РФС.

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