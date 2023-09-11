«Арсенал» — «Химки»: счет матча 0:2, обзор голов

Подмосковныевыиграли в Туле у местногосо счетом 2:0 и прервали трехматчевую серию без побед. Голы забивали

Команда Талалаева приехала в гости к «Арсеналу» в ранге фаворита и подтвердила свой статус.

На 27-й минуте полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов реализовал 11-метровый после фола в штрафной на Берковском, а 84-й минуте правый защитник Олег Исаенко замкнул отличную комбинацию с участием Данила Степанова и Кирилла Панченко, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

Футбол. Россия. ФНЛ Арсенал Тула — Химки 0:2 Голы: 0:1 Хетаг Хосонов (пенальти) (27'), 0:2 Олег Исаенко (84') Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Максим Кайнов, Ансор Хабибов, Александр Коротков, Makarov A., Ифеани Дэвид Ндука, Константин Нижегородов, Джонатан Окоронкво, Артём Попов, Сергей Ткачёв Химки: Игорь Обухов, Илья Берковский, Петар Голубович, Олег Исаенко, Хетаг Хосонов, Аршак Корян, Бутта Магомедов, Данил Степанов, Сергей Терехов, Varatynov S., Владислав Яковлев Предупреждение: Владислав Яковлев (52')

После этой победы «Химки» занимают 7-е место в таблице Первой лиге с 14 очками, у «Арсенала» на 3 очка меньше, и он идет на 13-й строчке.