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    Адиев: Понятно, что запаса прочности сборной Казахстана еще не хватает

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Северной Ирландии Сборная Казахстана
    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в матче отборочного этапа Евро-2024.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «Я считаю, в принципе, в нашем исполнении неплохой первый тайм был. Во втором тоже довольно-таки нормально. Но надо отдать должное сопернику: все-таки концовку они нас дожали, несколько неплохих моментов имели. Хорошо, что справились, не пропустили гол. Но, понятно, что нам запаса прочности еще не хватает — надо в этом плане добавлять.

    Да, где-то не успевали, где-то ирландцы мобильнее были. Но и ирландцы так играют. Мы понимали, что много контакта будет, единоборств. Поэтому мы это ожидали», — цитирует Адиева Sports.kz.

    Сборная Казастана набрала 12 очков и поднялась на 2-е место в группе. Северная Ирландия с 3 очками располагается на 5-й строчке.

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