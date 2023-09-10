Адиев: Понятно, что запаса прочности сборной Казахстана еще не хватает

Главный тренер сборной Казахстанапрокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в матче отборочного этапа Евро-2024.

«Я считаю, в принципе, в нашем исполнении неплохой первый тайм был. Во втором тоже довольно-таки нормально. Но надо отдать должное сопернику: все-таки концовку они нас дожали, несколько неплохих моментов имели. Хорошо, что справились, не пропустили гол. Но, понятно, что нам запаса прочности еще не хватает — надо в этом плане добавлять.

Да, где-то не успевали, где-то ирландцы мобильнее были. Но и ирландцы так играют. Мы понимали, что много контакта будет, единоборств. Поэтому мы это ожидали», — цитирует Адиева Sports.kz.

Сборная Казастана набрала 12 очков и поднялась на 2-е место в группе. Северная Ирландия с 3 очками располагается на 5-й строчке.