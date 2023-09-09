Мостовой: Матчи сборной России с Египтом не вызывают никакого интереса

Бывший футболист «Спартака» и испанской «Сельты»признался, что не планирует следить за вторым матчем сборнойс олимпийской командой

Первый матч между сборными России и Египта завершился вничью — 1:1. Вторая игра состоится 11 сентября в городе Суэц.

«Игры сборных проходят по всему миру, поэтому даже в таком формате сборной России нужно проводить матчи. Все игроки уезжают в национальные команды.

К сожалению, хороших соперников нам не дождаться, и когда мы сможем с ними играть — большой вопрос. Играть приходится, другое дело, что интереса на все это смотреть особо нет.

Игру с Египтом я не смотрел, во-первых, даже не знал, кто вызван в сборную, кто поехал, а кто нет, потому что расширенный список уже включает в себя 50 человек. Поэтому никакого интереса не вызывает всё это.

Что дальше? Ничего, мы живем в таких реалиях и ни на что повлиять не можем», — сказал Мостовой в эфире радио «Движение».