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    Мостовой: Матчи сборной России с Египтом не вызывают никакого интереса

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    Бывший футболист «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой признался, что не планирует следить за вторым матчем сборной России с олимпийской командой Египта.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    Первый матч между сборными России и Египта завершился вничью — 1:1. Вторая игра состоится 11 сентября в городе Суэц.

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    • «Игры сборных проходят по всему миру, поэтому даже в таком формате сборной России нужно проводить матчи. Все игроки уезжают в национальные команды.

    К сожалению, хороших соперников нам не дождаться, и когда мы сможем с ними играть — большой вопрос. Играть приходится, другое дело, что интереса на все это смотреть особо нет.

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    • Игру с Египтом я не смотрел, во-первых, даже не знал, кто вызван в сборную, кто поехал, а кто нет, потому что расширенный список уже включает в себя 50 человек. Поэтому никакого интереса не вызывает всё это.

    Что дальше? Ничего, мы живем в таких реалиях и ни на что повлиять не можем», — сказал Мостовой в эфире радио «Движение».

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