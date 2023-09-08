Месси прокомментировал первую победу сборной Аргентины в отборе ЧМ-2026

Форвард сборной Аргентиныподвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Эквадора (1:0).

«Мы знаем, что нас ждут сложные игры в квалификации. В Эквадоре очень хорошие игроки, они знают, что делают, и очень хороши физически. Это была очень тяжёлая игра. Я немного устал, но чувствую себя хорошо.

Недавно мы стали чемпионами мира, но мы должны продолжать бороться и готовиться к следующему ЧМ. Все хотят победить Аргентину, а теперь, когда мы стали чемпионами, ещё больше», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Аргентина в следующем туре сыграет с Боливией, Эквадор встретится с Уругваем. Обе игры пройдут в ночь на 13 сентября.