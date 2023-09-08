Адиев: По ходу игры у меня было такое ощущение, что игра ничьей закончится

Главный тренер сборной Казахстанапрокомментировал поражение от Финляндии (0:1) в отборе Евро-2024.

«Проиграли — какой счет на табло, то игра и отражает. Но игра катилась к ничьей. Были и у них моменты, и у нас. По ходу игры у меня было такое ощущение, что игра ничьей закончится. Но мы пропустили гол и не использовали свои моменты.

Мы хотели в центре поля перебить соперника. Что-то удавалось, что-то нет. Хотели переиграть тактически.

Надо за ночь сделать анализ прошедшей игры и завтра сделать план на матч с Северной Ирландией. Конечно, после поражения будем вносить коррективы.

Все соперники тяжелые, все теряют очки. Конечно, мы хотели порадовать болельщиков, столько людей пришли нас поддержать. Но нужно уметь принимать поражения. Конечно, неприятно. Особенно мне, как главному тренеру», — цитирует Адиева пресс-служба Федерации футбола Казахстана.

Благодаря этой победе сборная Финляндии набрала 12 очков и вышла на чистое первое место в турнирной таблице группы Н, у Казахстана девять пунктов и вторая позиция.