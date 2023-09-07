«Аль-Иттифак» может подписать звезду «Манчестер Юнайтед»

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед»может покинуть команду.

По информации журналиста Джеймса Бенджа, в переходе Санчо заинтересован «Аль-Иттифак».

Источник отмечает, что саудовский клуб рассматривает вариант с арендой 23-летнего вингера.

Джейдон может покинуть «МЮ» из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом, который ранее публично раскритиковал игрока за недостаточную самоотдачу на тренировках.

Санчо провел в текущем чемпионате Англии три матча, в которых не отметился результативными действиями.

Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается в четверг, 7 сентября.