«Аль-Иттифак» может подписать звезду «Манчестер Юнайтед»

Джейдон Санчо Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Джеймса Бенджа, в переходе Санчо заинтересован «Аль-Иттифак».
Источник отмечает, что саудовский клуб рассматривает вариант с арендой 23-летнего вингера.
Джейдон может покинуть «МЮ» из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом, который ранее публично раскритиковал игрока за недостаточную самоотдачу на тренировках.
Санчо провел в текущем чемпионате Англии три матча, в которых не отметился результативными действиями.
Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается в четверг, 7 сентября.