Стало известно, сможет ли Египет сыграть со сборной России в октябре

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что матч состояться в октябре в одном из российских городов.
«Не обсуждали с тренерским штабом такую возможность, так как у нас запланирован другой матч на это время», — приводит слова Эль-Аттара «Спорт-Экспресс».
При Эль-Аттар подтвердил, что в Египте готовы обсудить возможность проведения еще одного матча с Россией.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Египет — Россия
Напомним, сборная России (игроки до 21 года) 7 и 11 сентября проведет товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта. Обе игры состоятся на стадионе в Суэце.
12 сентября основная сборная России встретится в рамках товарищеского матча с командой Катара.