Стало известно, сможет ли Египет сыграть со сборной России в октябре

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар прокомментировал информацию о возможном проведении ответного товарищеского матча со сборной России.

Сообщалось, что матч состояться в октябре в одном из российских городов.

«Не обсуждали с тренерским штабом такую возможность, так как у нас запланирован другой матч на это время», — приводит слова Эль-Аттара «Спорт-Экспресс».

При Эль-Аттар подтвердил, что в Египте готовы обсудить возможность проведения еще одного матча с Россией.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Египет — Россия

Напомним, сборная России (игроки до 21 года) 7 и 11 сентября проведет товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта. Обе игры состоятся на стадионе в Суэце.

12 сентября основная сборная России встретится в рамках товарищеского матча с командой Катара.