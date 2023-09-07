Источник: Сборная Египта готова провести ответный матч в России

Сборнаяпо футболу может приехать вна ответный товарищеский матч.

По информации телеграм-канала «Мутко против», игра может состояться в октябре.

Источник отмечает, что сейчас идут переговоры между федерациями. Египтяне дали понять, что они не против поездки в Россию.

Кроме того, помимо Египта, в Россию на октябрьские матчи может приехать еще одна команда из Азии или Африки. В данный момент ведутся переговоры с четырьмя федерациями — тремя африканскими и одной азиатской.

Напомним, сборная России (игроки до 21 года) 7 и 11 сентября проведет товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта. Обе игры состоятся на стадионе в Суэце.

12 сентября основная сборная России встретится в рамках товарищеского матча с командой Катара.