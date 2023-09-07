Роналду высказался о возможном участии в ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалиипризнался, что пока не готов ответить на вопрос о возможном участии в

«Я хочу быть честным в этом вопросе. С некоторых пор я начал понимать, что надо жить сегодняшним днем.

Я больше не могу думать о долгосрочной перспективе. Вдруг что-то произойдет — и изменится все.

На данный момент моя цель — поехать на чемпионат Европы и добиться там отличного результата. И потом уже посмотрим, что будет дальше. Жизнь динамична, неизвестно, что произойдет. Надо наслаждаться моментом», — приводит слова 38-летнего португальца Cabine Desportiva.

Напомним, ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.