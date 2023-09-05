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    Директор «Ромы» прокомментировал подписание Ренату Саншеша

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    Директор «Ромы» Тьягу Пинту заявил, что одержим игрой полузащитника Ренату Саншеша, которого итальянский клуб арендовал у ПСЖ.

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    «Я одержим игрой Ренату Саншеша. В любом случае я буду нести ответственность за данное подписание. Мы полностью доверяем ему.

    В нашем контракте с ПСЖ есть пункт об обязательной покупке в случае, если Ренату сыграет определённое количество матчей», — приводит слова Пинту журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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    • В это межсезонье Саншеш перешел в «Рому» на правах аренды. Кроме того, если полузащитник примет участие минимум в 60% матчей, боссы итальянского клуба выкупят игрока за 15 млн. евро.

    В прошлом сезоне Саншеш провел 26 матчей за ПСЖ и забил 2 гола.

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