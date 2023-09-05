В «Факеле» объявили о расставании с главным тренером Евсеевым

покинул пост главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте воронежского клуба.

Напомним, что Евсеев возглавил «Факел» в мае этого года. В прошлом сезоне воронежцы попал на стыковые матчи, в которых обыграл «Енисей». Тем самым «Факел» сохранил прописку в чемпионате России.

«Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-лиге.

Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне «Факел» занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 4 очками в активе.