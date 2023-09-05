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    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
  • 17:51
    • В «Факеле» объявили о расставании с главным тренером Евсеевым
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    В «Факеле» объявили о расставании с главным тренером Евсеевым

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    Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Факела». Об этом сообщается на официальном сайте воронежского клуба.

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    Напомним, что Евсеев возглавил «Факел» в мае этого года. В прошлом сезоне воронежцы попал на стыковые матчи, в которых обыграл «Енисей». Тем самым «Факел» сохранил прописку в чемпионате России.

    «Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Премьер-лиге.

    Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас! Желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

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