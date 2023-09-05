Бундеслига. Двоевластие в немецком чемпионате

«Байер» и «Бавария» увеличивают преимущество над конкурентами. «Унион», «Фрайбург» и «Вольфбург» потерпели первое поражение в сезоне. Второй матч подряд не может выиграть вице-чемпион «Боруссия» из Дортмунда.

Двоевластие в Бундеслиге

По итогам трех туров в чемпионате Германии только две команды показывают 100% результат. На первом месте по дополнительным показателям идет «Байер». Клуб из Леверкузена набрал 9 очков из 9 возможных.

В 3-м туре «фармацевты» нанесли крупное поражение дебютанту лиги — команде «Дармштадт 98» (5:1). Дубль в составе «Байера» оформил Виктор Бонифасе. Еще по голу в сетку ворот соперника отправили Эсекиэль Паласиос, Йонас Хофманн и Адам Гложек.

Календарь и таблица Бундеслиги

9 очков также набрала «Бавария», которая расположилась на второй строчке чемпионата. Мюнхенцы одержали волевую победу над «Боруссией» из Гладбаха (2:1). Во втором тайме в составе «немецкой машины» результативностью отличились Лерой Зане и Матис Тель.

Группа преследователей

Далее в турнирной таблице идет целая группа преследователей «Байера» и «Баварии». По 6 очков завоевали 6 клубов.

Третья строчка у «Штутгарта», который добился крупной победы над «Фрайбургом» (5:0). В итоге проигравшая команда покинула место в топ-3 и расположилась на 8 позиции.

В топ-4 чемпионата Германии входит «Лейпциг», команда в 3-м рамках 3-го игрового дня переиграла «Унион» (3:0). В итоге берлинский клуб опустился на 5-е место в чемпионате.

Соседи по турнирной таблице сошлись между собой в оном поединке шестая команда чемпионата против седьмой. В итоге «Хоффенхайм» в родных стенах одержал волевую победу над «Вольфсбургом» (3:1).

Вице-чемпион не в топе

Дортмундская «Боруссия» теряет очки во втором матче подряд. После гостевой ничьи с «Бохумом» (1:1), «черно-желтые» не смогли сломить сопротивление новичка Бундеслиги — ФК «Хайденхайм» (2:2).

«Боруссия» Дортмунд globallookpress.com

«Шмели» упустили победу в 3-м туре чемпионата. Выигрывая со счетом 2:0 дортмундский клуб умудрился пропустить два мяча на 61-й и 82-й минутах встречи.

Тур №4

Матчи следующего тура чемпионата Германии пройдут с 15 по 17 сентября.

В центральной битве сойдутся лидеры Бундеслиги: «Байер» на своём поле примет «Баварию». Встреча запланирована на пятницу, 15 сентября.

Все прогнозы на Бундеслигу

В субботу, 16 сентября в игру вступит вице-чемпион «Боруссия» Дортмунд. Это будет гостевой матч против «Фрайбурга».