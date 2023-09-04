Месси прокомментировал победу над ФК «Лос-Анджелес»

Нападающий «Интер Майами»прокомментировал победу над ФК «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата МЛС (3:1). В этом поединке аргентинец отдал две голевые передачи.

«Мы хорошо играли на стадионе, где сложно добиться результата, против действующих чемпионов МЛС, и эта победа очень поможет нам в предстоящих свершениях.

Команда становится сильнее, и мы показали это победой в Кубке Лиги, а теперь наша цель — попытаться финишировать в восьмерке лучших. Это путь вперед, поскольку мы продолжаем расти, и очевидно, что такая победа, как сегодняшняя, творит чудеса с уверенностью.

Я чувствую себя хорошо с точки зрения физической подготовки и, слава богу, я все еще могу продолжать играть и помогать команде, и надеюсь, что мы сможем поддерживать этот ритм», — цитирует Месси AS.

«Интер Майами» с 25 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 40 очками — на третьей строчке «Запада».