Месси прокомментировал победу над ФК «Лос-Анджелес»

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
«Мы хорошо играли на стадионе, где сложно добиться результата, против действующих чемпионов МЛС, и эта победа очень поможет нам в предстоящих свершениях.
Команда становится сильнее, и мы показали это победой в Кубке Лиги, а теперь наша цель — попытаться финишировать в восьмерке лучших. Это путь вперед, поскольку мы продолжаем расти, и очевидно, что такая победа, как сегодняшняя, творит чудеса с уверенностью.
Я чувствую себя хорошо с точки зрения физической подготовки и, слава богу, я все еще могу продолжать играть и помогать команде, и надеюсь, что мы сможем поддерживать этот ритм», — цитирует Месси AS.
«Интер Майами» с 25 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 40 очками — на третьей строчке «Запада».