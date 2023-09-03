«Локомотив» — «Балтика»: счет матча 3:2, обзор голов

7-й тур чемпионата России продолжил матч между. Игра состоялась в Москве.

Хозяева поля оказались сильнее. Они победили со счетом 3:2. Стоит отметить, что гости пропустили трижды в первые 45 минут.

Календарь и таблица РПЛ

В составе победителей голы забили Артем Дзюба, Антон Миранчук и Дмитрий Баринов. У «Балтики» отличились Гедеон Гузина и Сергей Пряхин.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Балтика 3:2 Голы: 1:0 Артём Дзюба (9'), 2:0 Антон Миранчук (17'), 3:0 Дмитрий Баринов (34'), 3:1 Гедеон Гузина (51'), 3:2 Сергей Пряхин (65') Локомотив: Илья Лантратов, Иван Кузьмичёв, Лукас Фассон, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Артём Карпукас, Максим Глушенков, Максим Ненахов, Артём Дзюба, Сергей Пиняев Балтика: Евгений Латышонок, Александр Жиров, Gassama N., Никола Радмановац, Кирилл Маляров, Артур Галоян, Максим Кузьмин, Александр Осипов, Роберто Фернандес, Тамерлан Мусаев, Гедеон Гузина Предупреждения: Артём Карпукас (15'), Никола Радмановац (20')

«Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на 5-е место в таблице РПЛ. «Балтика» (3) находится на последней, 16-й строчке.