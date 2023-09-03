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    Дзюба помог «Локомотиву» победить «Балтику»

    «Локомотив» — «Балтика»: счет матча 3:2, обзор голов

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    7-й тур чемпионата России продолжил матч между «Локомотивом» и «Балтикой». Игра состоялась в Москве.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Хозяева поля оказались сильнее. Они победили со счетом 3:2. Стоит отметить, что гости пропустили трижды в первые 45 минут.

    Календарь и таблица РПЛ

    В составе победителей голы забили Артем Дзюба, Антон Миранчук и Дмитрий Баринов. У «Балтики» отличились Гедеон Гузина и Сергей Пряхин.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Балтика 3:2
    Голы: 1:0 Артём Дзюба (9'), 2:0 Антон Миранчук (17'), 3:0 Дмитрий Баринов (34'), 3:1 Гедеон Гузина (51'), 3:2 Сергей Пряхин (65') Локомотив: Илья Лантратов, Иван Кузьмичёв, Лукас Фассон, Наир Тикнизян, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Артём Карпукас, Максим Глушенков, Максим Ненахов, Артём Дзюба, Сергей Пиняев Балтика: Евгений Латышонок, Александр Жиров, Gassama N., Никола Радмановац, Кирилл Маляров, Артур Галоян, Максим Кузьмин, Александр Осипов, Роберто Фернандес, Тамерлан Мусаев, Гедеон Гузина Предупреждения: Артём Карпукас (15'), Никола Радмановац (20')

    «Локомотив» набрал 12 очков и поднялся на 5-е место в таблице РПЛ. «Балтика» (3) находится на последней, 16-й строчке.

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