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    «Сокол» в Первой лиге обыграл «Волгарь»

    «Волгарь» — «Сокол»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В Астрахани в поединке 8-го тура Первой лиги встречались «Волгарь» и «Сокол». Гости завоевали три балла.

    «Волгарь» снова проиграл
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    «Волгарь» снова проиграл

    Коллектив из Саратова выиграл со счетом 2:1. В составе победителей забили Дмитрий Сасин (с пенальти) и Владлен Бабаев.

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    В составе «Волгаря» отличился Данил Кленкин (с пенальти).

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Волгарь — Сокол 1:2
    Голы: 0:1 Дмитрий Сасин (42'), 1:1 Данил Клёнкин (пенальти) (57'), 1:2 Владлен Бабаев (71') Волгарь: Даниил Одоевский, Арсен Адамов, Atabayev E., Gilyazetdinov A., Иван Хомуха, Данил Клёнкин, Данил Полубояринов, Pushkarev D., Павел Шакуро, Денис Ткачук, Илья Зуев Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Владлен Бабаев, Андрей Евдокимов, Ezhkov D., Ян Гудков, Kozlovsky N., Михаил Мальцев, Molodtsov A., Дмитрий Сасин, Илья Сериков Предупреждение: Yugaldin D. (90+4')

    «Сокол» набрал 16 очков и лидирует в таблице вместе с «Аланией». «Волгарь» (2) занимает последнее, 18-е место.

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